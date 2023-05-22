Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

22.05.2023 16:22

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışmasının ardından İsa E. ile eşi Gülay E. yaşamını yitirirken, birinin durumu ağır 3 kişi ise yaralandı.

Şaban K. (35) idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, Beyşehir- Isparta kara yolunun 8. kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan Emre E. (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada, sürücüler, minibüsteki İsa (45) ve Gülay E. (44) ile Mevlüt A. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa ile eşi Gülay E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan sürücü Emre E, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
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Isparta, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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