Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Şaban K. (35) idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, Beyşehir- Isparta kara yolunun 8. kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan Emre E. (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada, sürücüler, minibüsteki İsa (45) ve Gülay E. (44) ile Mevlüt A. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa ile eşi Gülay E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan sürücü Emre E, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.