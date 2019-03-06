Konya'da Tarla Kavgası

Konya'da tarla meselesi yüzünden tartıştığı amcası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

Konya'da tarla meselesi yüzünden tartıştığı amcası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kemal P. (34) ile amcası Osman P. (54) arasında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen ve Osman P'nin oğulları Ahmet (27) ile Mustafa Resul P'nin de (23) karıştığı olayda, Kemal P. av tüfeğiyle vuruldu.



Ağır yaralanan Kemal P, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, şüpheliler Osman, Ahmet ve Mustafa Resul P'yi suç aleti av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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