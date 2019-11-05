Son Dakika Haberleri: Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

8 saat önce

KONYA'da, bir mısır tarlası içerisinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu, System.String[]

KONYA'da, bir mısır tarlası içerisinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Konya- Ereğli yolu üzerinde bulunan Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarla içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit etti. Ceset, olay yeri incelemenin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen kişinin kimlik tespit çalışmaların sürdüğü belirtildi. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Konya Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Sonsuz yaşam" için 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil zanlısı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı
Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]