Tarlalardan damlama su hortumlarını çaldığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, ilçede tarlalardan damlama su hortumları, sulama filtresi ve şarj dinamosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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