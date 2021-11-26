Tarlalardan damlama su hortumlarını çaldığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarlalardan damlama su hortumu çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede tarlalardan damlama su hortumları, sulama filtresi ve şarj dinamosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin 2 aylık fiziki takibinin ardından hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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