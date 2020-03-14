Konya'da tartışmalı gol pozisyonu! Tepki gösterdiler - Son Dakika
Son Dakika Spor Konya'da tartışmalı gol pozisyonu! Tepki gösterdiler - Son Dakika Spor

Konya'da tartışmalı gol pozisyonu! Tepki gösterdiler

6 saat önce

Müsabakanın 15. dakikasında gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ortasına uzak direkte topla buluşan Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu güçlükle çıkardı.

Konya'da tartışmalı gol pozisyonu! Tepki gösterdiler, System.String[]

Müsabakanın 15. dakikasında gelişen Konya spor atağında Skubic'in ortasına uzak direkte topla buluşan Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu güçlükle çıkardı. Yeşil-beyazlı futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR'a gitti ve gol olmadığını belirtti.


Bu karar sonrasında Konyaspor resmi Twitter hesabından paylaşım geldi. Topun çizgiyi geçtiği yönünde bir paylaşım yapan yeşil beyazlılar, "Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadelerine yer verdi.


Hüseyin Göçek, Konyaspor, Ömer Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:38 
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