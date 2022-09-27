Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanması sürüyor

27.09.2022 13:48
Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki kız arkadaşını göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki kız arkadaşını göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih B. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Fatih B. olay günü müşteki F.N.S'nin kendi kendini vurduğunu öne sürdü, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Fatih B. müşteki F.N.S'nin intihara meyilli olduğunu iddia ederek, "Kendisi daha önce de iki kez intihara teşebbüs etmişti ve ikisinde de onu hastaneye ben götürmüştüm. Benim olayda bir suçum yoktur. Ortak arkadaşlarımız F.N.S'nin şu anda hastanede kalmadığını söylemesine rağmen F.N.S. hastanede yatılı bir şekilde tedavisinin devam ettiğini söyleyerek duruşmalara gelmiyor. Bunun amacının benim tutukluluğumu devam ettirmek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da "Müşteki 1 yıldır, sanığın tutukluluk halini uzatmak için mahkemeye gelmemektedir. Müvekkilim mağdur olmaya devam etmektedir. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesi gerekir. Nitekim bunun en somut delillerinden biri tanık olarak dinlenen M.K'nin olayın hemen sonrasında polis aracında ifade vermeye giderken arkadaşlarına 'F.N.S. kendini vurdu' şeklinde mesajlar atmasıdır." diye konuştu..

Müşteki avukatı ise müvekkilinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü, duruşmaya o nedenle katılamadığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih B'nin tutukluluk halinin devamına, müşteki F.N.S'nin duruşmaya katılma durumunun olup olmadığının tedavi gördüğü hastaneye sorulmasına, bir sonraki celse öncesi F.N.S'nin ifadesinin alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki eve ihbar üzerine 6 Ekim 2021'de giden polis ekipleri, F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını tespit etmiş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih B. ile E.Ü. gözaltına alınmış, Fatih B, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Fatih B, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde, "Ben yapmadım, kendi kendini vurdu." demişti.

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Kaynak: AA

Fatih, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kız arkadaşı için 'kendi kendini vurdu' diyen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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