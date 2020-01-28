Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadın hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldüren tutuklu sanık Fadik Sağdıç'ın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sağdıç ve avukatı ile sanığın çocukları ve yakınları katıldı.

Fadik Sağdıç savunmasında, evlendikleri günden bu yana mutlu olamadıklarını, eşinin sürekli aldatmakla suçlayıp kendisine şiddet uyguladığını belirterek, "Eşim 28 yıldır kıskançlık ve iftiralarıyla bana eziyet ediyordu." dedi.

Olay gününü anlatan Sağdıç, "Gündüz saatlerinde, oturduğumuz binaya yeni taşınan bir kadınla çok kısa süre camdan sohbet ettim. Dışarıda erkek sesleri duymuş, erkeklerle konuştuğumu düşünmüş. Yanıma gelip de kadınla konuştuğumu gördüğü halde tartışma çıkardı, bana inanmadı. Çocuklarımı ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. O kadar kıskançtı ki bu yaşıma kadar cep telefonu dahi kullanmadım." diye konuştu.

Sağdıç, aynı günün akşamında, eşinin kendisiyle zorla birlikte olmak istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma yaşandığını kaydetti.

Bir anlık sinirle, eşini korkutmak için keser alıp geldiğini belirten Sağdıç, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış. Nasıl yaptım bilmiyorum. Keseri eşime vurmuşum. Kanlar gördüğümü hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim." ifadelerini kullandı.

"Evin banyosuna gizli kamera koymuştu"

Fadik Sağdıç'ın kızı Saliha Sağdıç da babasının annesine yaptığı eziyetlere çok kez şahit olduğunu öne sürdü.

Annesinin çok zor dönemler yaşadığını anlatan Sağdıç, şöyle devam etti:

"Annem evden dışarı çıkmayan, bakkala, pazara bile komşularıyla giden bir kadın. Buna rağmen babam annemi takip eder, sürekli şüphelenirdi. Zaman zaman bizi anneme karşı kışkırtır, anneme çok çirkin iftiralar atardı. Babam, evimizin banyosuna bile gizli kamera koymuştu. Annemi bir ay boyunca izlemişti, şüpheli bir şey bulamayınca, 'Kamerayı fark ettin. O yüzden bir şey yapmadın.' diyerek anneme eziyet etmeye devam etmişti. Büyü kitaplarıyla uğraşırdı, biz de sürekli tedirgin olurduk. Evden taşınacağımız zaman, kömürlüğümüzde babamın 6 silahını ve el bombalarını bulup, polise teslim etmiştik."

Sanık avukatı Musa Doğan da müvekkilinin söz konusu suçu meşru müdafaa sınırları içinde işlediğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesinde, 5 Eylül 2019'da, Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta oturan Fadik Sağdıç (46), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Veysel Sağdıç'ın (53) başına keserle vurmuştu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Eve giren sağlık ekipleri Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlemiş, gözaltına alınan Fadik Sağdıç çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.