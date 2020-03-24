Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

6 saat önce

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldüren tutuklu sanık Fadik Sağdıç, 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası, System.String[]

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldüren tutuklu sanık Fadik Sağdıç, 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sağdıç, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Fadik Sağdıç, 28 yıllık evliliği süresince eşinden her anlamda şiddet gördüğünü, bu eziyete katlanamadığını öne sürdü.

Maktulün kendisine uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Sağdıç, "Evde öyle bir işkence yaşıyordum ki evimden sonra hapishane bana daha huzurlu geldi. Olay sırasında, hem 28 yıldır gördüğüm işkence hem maktulün son 15 gündür çıldırmış gibi hareketleri, iftiraları ve cinsel şiddet dolayısıyla gözüm döndü. Kendimi kaybettim, kendime geldiğimde olay bitmişti. Onu öldürmek istememiştim. Keşke ölmeseydi. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da dosya incelendiğinde maktulün şizofrenik rahatsızlıklarının görülebileceğini, müvekkilinin dayanılmaz bir işkenceye maruz bırakıldığını savundu.

Maktulün, kendi damadını ve öz amcasını bile kıskandığını, sanığın markete gitmesine, cep telefonu kullanmasına izin vermeyen, uygunsuz cinsel ilişkiye zorlayan biri olduğunu öne süren Doğan, "Müvekkilimin eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mahkemeniz aksi kanaatteyse, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Fadik Sağdıç'ın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada sanığın, maktulün fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığının tanık ve mağdur beyanlarınca doğrulanması nedeniyle cezaya haksız tahrik indirimi uygulanması da talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Sağdıç'a "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Selçuklu ilçesinde, 5 Eylül 2019'da, Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta oturan Fadik Sağdıç (46), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Veysel Sağdıç'ın (53) başına keserle vurmuştu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Eve giren sağlık ekipleri, Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlemiş, gözaltına alınan Fadik Sağdıç, tutuklanmıştı.

Fadik Sağdıç hakkında, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:25:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]