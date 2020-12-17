Konya'da tartıştığı hamile eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Dineksaray Mahallesi'nde dün, tartıştığı eşi Zadife Y'yi (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Y. (35) jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Öte yandan ailenin çocukları E.Y. (12), Ş.Y. (10) ve G.Y'nin (9) Konya'daki sevgi evlerine yerleştirildiği bildirildi.

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