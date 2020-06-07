Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Konya'da dün tartıştığı kadını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da dün tartıştığı kadını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince yakalanan Nargül Ünver'in katil zanlısı Ahmet Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye götürüldü. Zanlının olay sırasında alkollü olduğunu, birlikte yaşadığı Ünver'i kendisine ait ev ve hayvanları elinden almak istediği için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle vurulan Ünver yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet Ü'nün 44 suçtan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti

Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu

Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı

İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!