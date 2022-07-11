Emrah Türk, (35) Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde karşılaştığı Besim A. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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