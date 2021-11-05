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Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki araca ateş açarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki araca ateş açarak öldüren sanık hakim karşısında

05.11.2021 12:32
Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki araca ateş açarak öldüren sanık hakim karşısında

Konya'da tartıştığı kişiyi aracında silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da tartıştığı kişiyi aracında silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Küçükkeskin, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Küçükkeskin, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Kimseyi öldürme amacı taşımadığını ifade eden Küçükkeskin, olayla ilgili daha önce yaptığı savunmaların doğru olduğunu öne sürdü.

Maktule öldürme kastıyla ateş etmediğini savunan Küçükkeskin, "Araçlar hareket halindeydi. Düz bir yer değildi, dönemeçli bir sokaktı. Aracın lastiklerine doğru ateş ettim. Maktul bana küfrettiği ve beni tehdit ettiği için korkutmak amacıyla ateş etmiştim. Daha sonra da polislere direnmedim. Olay yerine gelen kişiler sivildi, polis kıyafetleri yoktu, ellerinde de silah vardı. Polisler tarafından ateş edilince ben de toprağa doğru ateş ettim. Polis 'teslim ol' deyince elimdeki silahı bıraktım ve teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Maktul Kamil Başaralı'nın oğlu müşteki Mehmet Ali Başaralı ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, Küçükkeskin'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tanık olarak dinlenen Uğur Ç. ise "Sanık, maktulün aracını, konuşmak amacıyla takip etti. Ancak maktul sanığa küfretti. Aralarında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşme olunca, biz de sanığı tutarak arabaya bindirdik. Maktul giderken küfretmeyi sürdürdü. Sanık ile maktul araçlardan inip tartıştıkları sırada sanığın elinde silah yoktu. Daha sonra aracı takip etmeye başlayınca ben sanıkta silah olduğunu gördüm. Sanık sağ eliyle araca doğru ateş etti." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesinde 11 Şubat'ta aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir seraya saklanan şüphelilerden 2'si, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Mustafa Küçükkeskin hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki araca ateş açarak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika


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