Üye Girişi
Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü - Son Dakika

Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü

30.01.2022 16:23

Konya'da evde tartıştığı kızının itmesi soncu başını yere çarpan anne yaşamını yitirdi.

Konya'da evde tartıştığı kızının itmesi soncu başını yere çarpan anne yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki bir apartmanda oturan Elife S. (61) ile kızı A.S. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kızı tarafından itilen Elife S, yere düşerek başını zemine çarptı. Ayağa kalkan kadın, kızından uzaklaşarak evin balkonuna gitti.

Olayın ardından odasına giden A.S, sabah uyandığında annesini balkonda hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elife S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü
Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü
Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü
Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü
Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü

YORUMLAR
500

Mürşitpınar, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü - Son Dakika


Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da! Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!         
16:42
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı! Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!         
11:24

Son Dakika Haberleri
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
16:20 Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu
16:21 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı
16:21 Gülçin Ergül'den kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygu dolu sözler
16:15 Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti
16:10 Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin
16:08 Gaziantep FK'nın, Erol Bulut için "Çigoladalı bazda" paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi
15:46 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez paylaşım geldi: Saat 21.00'de buluşmak üzere
15:23 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 16:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement