Son Dakika Haberleri: Konya'da taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana yönünden Konya'ya gelen hafif ticari araç Ereğli ilçesi yakınlarında durduruldu. 1'i çocuk, 3'ü kadın 9 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti. Bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirilen patlayıcının etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve telefon bağlantısı ile aktif edilebileceği belirlendi. Araçta bulunan yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Şanlıurfa'ya gönderilirken 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Halaf Casım Hasan ile Wisam İnad tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
Ereğli, Konya, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı! Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]