Konya'da tatlı su balıkçıları "vira bismillah" dedi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek sezonu açtı.

15 Mart'ta başlayan av yasağının 3 aylık aranın ardından son bulmasıyla Beyşehir Gölü'ne açılan balıkçılar, sezonun bereketli geçmesi için dua etti.

"Vira bismillah" diyerek göle ağ sermeye başlayan balıkçılar, levrek, sazan balıklarıyla tezgahları süslemek istiyor.

Bazı balıkçılar ise ağlarını hazırlayarak teknelerinin eksiklerini giderdi. Tekne motorlarının bakımlarını da yapan balıkçılar, ava eksiksiz çıkmak için yoğun mesai harcadı.

Balıkçılardan İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını, ilk avın bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Geçen sezonun tatlı su balıkçıları için zorlu geçtiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"3 aylık yasak zamanında biz de hazırlıklarımızı yaptık, ağlarımızı onardık, teknelerimizin bakımlarını yaptık. Geride bıraktığımız 3 aylık yasak, bizim için 9 aylık av mevsimine hazırlık zamanı oluyor. Sazan, levrek, yağ balığı ve Çin sazanı gibi balıkları avlıyoruz. Bazı endemik türleri avlamak ise zaten yasak. Balıkçının da çiftçinin de umudu, ekmeği. Biz de bunun mücadelesini vereceğiz. İnşallah her arkadaşımız için bereketli bir sezon olur."

Erdoğan, bölgeden çıkan balıkların fabrikalarda fileto haline getirildikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Balıkçılardan Celalettin Hekimbey ise sezonun her balıkçı için bereketli geçmesini diledi.