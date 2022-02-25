Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir tatlıcı dükkanına düzenlenen silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki dükkana henüz kimliği belirlenemeyen kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, tatlı ustası Mustafa Kemal E. tabancayla karnından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Fakültesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal E'nin, merminin pantolonunun kemer tokasına isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anları, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, dükkanın önünde otomobilden inen kar maskeli ve tabancalı iki kişinin, içeriye girerek Mustafa Kemal E'ye ateş edip uzaklaşması, müşterilerin de dışarıya kaçmaları yer alıyor.