Konya'da tedavisi tamamlanan iki şahin doğaya salındı - Son Dakika

Konya'da tedavi edilen ve rehabilitasyonu tamamlanan iki şahin doğaya salındı.

Konya'da vatandaşların arazide yaralı halde bulduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekiplerine teslim ettiği iki şahin, tedavilerinin tamamlanmasını müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bozdağ Yaban Hayati Geliştirme Sahası'nda, Karatay İlçe Kaymakamı A. Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, Konya İl Şube Müdürü Onur Budak ve Bozdağ Şefi Figen Koyuncu'nun da yer aldığı programda, yaralı olarak bulunduktan sonra tedavileri yapılan ve rehabilitesi tamamlanan iki şahin doğaya bırakıldı.

Şahinlerden biri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eliyle tabiata salındı.