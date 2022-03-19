KONYA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU 5 TUTUKLAMA -- - Son Dakika
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KONYA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU 5 TUTUKLAMA --

19.03.2022 13:55

KONYA'da ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, daha sonra mal varlıklarına zorla el koydukları iddia edilen tefeci çetesine operasyon düzenlendi.

KONYA'da ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, daha sonra mal varlıklarına zorla el koydukları iddia edilen tefeci çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, yüzünü çift maskeyle gizlemeye çalıştı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paraya ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere düşük faizle yüksek miktarda borç para vermeyi vaat ederek, yüksek faizlerle senet imzalatıp, sonrasında geri ödeme yapılamayınca kişilerin mal varlıklarına el kodukları iddia edilen tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada 18 kişinin tefecilik olayına maruz kaldığı ve 13'ünün mağdur olduğu tespit edildi. Polisin 12 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 1 adet çek, 14 adet senet, 8 adet fişek ve 1 adet tabancaya el konuldu.

Yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri yüzünü çift maskeyle kapatmaya çalıştı.

KONYA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU 5 TUTUKLAMA --
KONYA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU 5 TUTUKLAMA --
KONYA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU 5 TUTUKLAMA --

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kredi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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