Konya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı - Son Dakika

Konya'da örgüt kurarak tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 40 ayrı olayda 41 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle "örgütlü tefecilik" yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Eylül'de, 40 ayrı olayda 41 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle "örgütlü tefecilik" yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 13'ü yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:59 - Kaynak: AA
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