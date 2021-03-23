Tefecilik operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 12'si tutuklandı - Son Dakika

Konya 'da tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu