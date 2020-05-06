Konya'da, tekstil firmasına yapılan baskında izinsiz üretilen 68 bin adet 'cerrahi maske' ele... - Son Dakika

KONYA'da, bir tekstil firmasına yapılan baskında yasa dışı yollarla üretilmiş 68 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. El konulan maskeler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan ve tekstil alanında faaliyet gösteren bir iş yerinde, herhangi bir izni olmadan cerrahi maske üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen polis, iş yerine baskın yaptı. Baskında 68 bin adet üç katlı cerrahi maske ele geçirildi. Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.