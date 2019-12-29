Konya'da tekvando siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı

Konya'da Türkiye Tekvando Federasyonunun 2019 Yılı Faaliyet Programında yer alan Tekvando Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları gerçekleştirildi.



Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Tekvando Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavlarına katılım yoğun oldu. Antalya, Karaman, Aksaray gibi çevre illerden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı sınavda sporcular bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü. Sınav kapsamında sporcular, Gıp'tan Pum/ 1.Dan'a, 1.Dan/Pum'dan 2.Dan/Pum'a, 2.Dan/Pum'dan 3. Dan/Pum'a geçmek için yoğun çaba sarf etti. Milli Takım Poomse Antrenörlerinin ve çeşitli illerin taekwondo il temsilcileri ile antrenörlerinin yer aldığı terfi sınavı komisyon başkanlığını tekvando sporuna büyük katkıları bulunan ve camianın önde gelen isimlerinden Kayhan Aytar yaptı.



"Tekvandoya ömrümüzü verdik"



Tekvando sporunun duayenlerinden biri olan Kayhan Aytar, 1970'li yıllarda Konya'da tekvandoyu kendisinin kurduğunu söyledi. Uzun yıllardan sonra tekvandoya ilginin çoğaldığını ve sporcuların iyice arttığını söyleyen Aytar, "Onun için bazılarının diğer yerlere gidebilme imkanı olmadığı için gelen teklif üzerine ben federasyondan terfi sınavını Konya'yı istedim ve Konya'ya verdiler. Onun için şimdi Konya'da siyah kuşak imtihanını gerçekleştiriyoruz. Ben seviniyorum. Çünkü, 1966-1967 yılında tekvandoyu Türkiye'ye biz kurduk ve o günden beri de hizmetimize hiç aksatmadan devam ettik. 54-55 seneye tekamül ediyor. Yani bu sporun her branşında ilk tekvando federasyonu başkanı da benim, ilk hakem de benim, ilk antrenör de benim. Tekvandoya ömrümüzü verdik. İşin güzel tarafı şu; yaptığımız işin karşılığını şöyle aldık; devlet bizim adımızı tekvando salonuna verdi. İşte bu en büyük kazançtır benim için. Yurdun her tarafına koştuk, yurt içinde, yurt dışında gitmediğimiz yer kalmadı. Ben aynı zamanda uluslararası hakemim, siyah kuşak 7. Danım, teknik direktörlük bende, şuan onursal başkanım ve Türkiye tekvandosunun da duayeniyim. Ömrümüzü verdik ama biz hiçbir menfaat gözetmeksizin yaptık bunu" şeklinde konuştu.



"Tekvandoya verdiğimiz emeğin karşılığını saygı ve itibar olarak aldık"



Kendilerinin bunca yıl içerisinde kazançlarının gördükleri saygı ve itibar olduğunu kaydeden Kayhan Aytar, bundan daha güzel bir kazanç olamayacağını dile getirerek, "Biz çok şükür bunu kazandık. Tekvandoya verdiğimiz emeğin karşılığını saygı ve itibar olarak aldık. Sporumuz çok güzel, ömrümüzü verdik, milli takım kamplarında, yurt içindeki müsabakalarda Öyle zamanlar oldu ki yatacak yer olmadı, sadece çamaşırhanede, kirli çamaşırların orada yer var dediler. Sporun hatırına yattık, kalktık. Ama çok şükür yetiştirdiğimiz talebelerimiz bu spordan şimdi ekmek yiyor. Bu bizim tek tesellimiz" ifadelerini kullandı. - KONYA