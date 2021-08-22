Konya'da tel çitlere takılarak mahsur kalan eşek kurtarıldıktan sonra doğaya salındı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ormanı çevreleyen tel çitlere takılarak mahsur kalan eşek, bir vatandaşın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İlçenin Küçükhisarlık Mahallesi'ne bağlı Yozpınar Yaylası'nda, yurt dışından gelen yeğeniyle yürüyüşe çıkan Mustafa Karapınar, ayağı ormanı koruyan tel çitlere takılı halde kalan bir eşek gördü.

Eşeğin uzun süredir tellerde mahsur kaldığını düşünen Karapınar, açlık ve susuzluktan bitkin düşen hayvanı yaklaşık 15 dakikada mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Davranışıyla insanlara örnek olan 54 yaşındaki Karapınar, AA muhabirine, Hollanda'dan gelen yeğenini gezdirmek için yaylaya doğru yürüyüşe çıktıklarını, bu sırada tel çitlere takılarak mahsur kalmış bir eşek gördüğünü söyledi.

İki ayağı da tellere takılarak mahsur kalan eşeği kurtarmak için hemen harekete geçtiğini ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini anlatan Karapınar, şöyle konuştu:

"İlk önce eşeğin yanına yaklaşıp sakinleştirdim. Ayağının birini telden kurtardıktan sonra diğer ayağını da tellerden çıkardım. Yaklaşık 15 dakika uğraştım. Hayvan açlık ve susuzluktan da biraz bitkin haldeydi. Geceyi orada geçirse kurtlara yem olabilirdi."

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan eşek doğaya salındı.