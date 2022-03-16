Konya'da telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında istenen ceza açıklandı - Son Dakika
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Konya'da telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında istenen ceza açıklandı

16.03.2022 13:17
Konya'da telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında istenen ceza açıklandı

Kendilerini telefonda vali olarak tanıtıp, engelli çocuklara tekerlekli sandalye yardımı yapma bahanesiyle yaklaşık 1 milyon lira topladıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 21 sanık hakkındaki esas hakkındaki mütalaa belli oldu.

Kendilerini telefonda vali olarak tanıtıp, engelli çocuklara tekerlekli sandalye yardımı yapma bahanesiyle yaklaşık 1 milyon lira topladıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 21 sanık hakkındaki esas hakkındaki mütalaa belli oldu.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selim B, Halit A. ve Kamber A. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Selim B, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Halit A, olay nedeniyle mağdur ve pişman olduğunu dile getirerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kamber A. da önceki savunmalarını tekrar etti.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, soruşturmanın mağdur T.B'nin dolandırıldığına ilişkin müracaatı üzerine başlatıldığı, araştırılan hususlar sonucu başka mağdurların da olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Mütalaada, T.B'nin, kendisini arayarak "Valiyim" diyen ve engelli çocuklara tekerlekli sandalye yardımı talebinde bulunan sanık İsa A. tarafından 32 bin lira dolandırıldığı ifade edildi.

İsa A, Halit A. ve Selim B'nin birlikte hareket ettiği ve tutuksuz sanıkların da "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ortak olduğu tespiti yer alan mütalaada, Selim B. ve Halit A'nın 12, Oktay İ'nin 5, Kamber A'nın 4, İsa A, Uysal D. ve Oğuzhan S'nin ikişer kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mütalaada ayrıca diğerlar Ferhat K, Fatih Ç, Oğuzhan D, Yaşar K, Erdem S, Gökhan Ç, Alihan Ş, Gökhan K, Mert D, Hasan D, Barzan T, Büşra F, Barış A. ve Ahmet K'nin de birer kez 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanının, telefonla arayarak kendisini "Konya Valisi" olarak tanıtan kişiden hesabına yardım için para istemesinden şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine harekete geçmiş, şüpheliyi yakın takibe alan polis, 4 ay süren çalışmanın ardından 26 Ağustos 2020'de İstanbul, Kocaeli ve Konya'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 16 kişiyi yakalamış, ardından suça karıştığı iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, mağdurlara kendilerini "vali özel kalem müdürü" olarak tanıttıkları, daha inandırıcı olması için "Vali beye bağlıyorum" diyerek H.A. ile görüştürdükleri belirlenmişti.

Zanlıların, kamu kurumlarını ve kişileri "Valilik olarak engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alacağız." diyerek dolandırdıkları tespit edilmişti.

Aynı yöntemi 22 ilde kullanan şüphelilerin, 1 milyon lira civarında suç geliri elde ettiği ileri sürülmüştü.

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Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Engelli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında istenen ceza açıklandı - Son Dakika


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