Konya'da telefon kablosu çalmak isteyen iki şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Konya'da telefon kablosu çalmak isteyen iki şüpheli serbest bırakıldı

21.04.2022 14:52
Konya'da telefon kablosu çalmak isteyen iki şüpheli serbest bırakıldı

Konya'da telefon kablolarını çalmak için rögara girdikleri öne sürülen iki şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Konya'da telefon kablolarını çalmak için rögara girdikleri öne sürülen iki şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan telefon kablolarındaki arıza alarmı, telekomünikasyon şirketi tarafından polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen mahalle bekçileri, rögardaki telefon kablo hatlarını kestikten sonra saklanmaya çalışan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden H.N.A. ile M.Ç. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Telekomünikasyon, Tatlıcak, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da telefon kablosu çalmak isteyen iki şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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