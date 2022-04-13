Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası

13.04.2022 13:53
Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası

Konya'da telefonla aradıkları 81 yaşındaki kadının 341 bin lirasını almak isterken yakalanan 3 sanığa "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.

Konya'da telefonla aradıkları 81 yaşındaki kadının 341 bin lirasını almak isterken yakalanan 3 sanığa "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Abdullah Ç, İsmail B. ve Murat Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Abdullah Ç, diğer sanıklar gibi Şanlıurfa'da yaşadığını, 5 yıldır tanıdığı sanık İsmail B'ye 5 bin lira borç verdiğini, alacağını istemesine rağmen bu paranın sadece 3 bin liralık kısmının ödendiğini öne sürdü.

Söz konusu olaydan bir hafta önce İsmail B'nin kendisini arayarak aracını ödünç istediğini aktaran Abdullah Ç, "Aracımı vermedim. Sonradan İsmail B'nin bir araç kiraladığını, Konya'ya giderek bir suça karıştığını öğrendim. Olayla bir alakam yoktur." ifadesini kullandı.

Sanık İsmail B. ise olaydan kısa süre önce kendisine borcu olan Abdullah'ın yanına giderek alacağını istediğini öne sürerek "Kendisinde para olmadığını ama Konya'da bir kişiden alacağı olduğunu söyleyerek kente gidip parasını almamı istedi. Ben de teklifi kabul ettim. Dolandırıcılık olayıyla alakam yoktur. Dolandırıcılık yaptığını sonradan anladım. Suçsuzum. Yanımda sigortalı çalışan Murat Ç. de sadece şoförlük yaptı." diye konuştu.

Sanık Murat Ç. ise İsmail B'nin yanında şoför olarak çalıştığını, olaydan ve diğer sanıklar arasındaki ilişkiden haberdar olmadığını, Abdullah Ç'yi hiç tanımadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 4 er yıl hapis cezası verdi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Ülkü Acar'ın yakınları, 18 Mayıs 2021'de polisi arayarak, yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğuna dair ihbarda bulunmuştu.

Kadının evine giden ekipler, kadın ve dolandırıcıları telefonla konuşurken bulmuş, Acar'dan parayı almaya gelen İsmail B. ile onu araçta bekleyen Murat Ç. yakalanmıştı.

Şanlıurfa'da bulunan ve İsmail B. ile irtibatı tespit edilen Abdullah Ç. de yakalanmış, 3 şüpheli de tutuklanmıştı.

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Şanlıurfa, Tragger, Konya, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası - Son Dakika
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