Konya'da temizlik ekipleri de artık bisikletli - Son Dakika
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Konya'da temizlik ekipleri de artık bisikletli

11.04.2022 15:07
Konya'da temizlik ekipleri de artık bisikletli

Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip kenti Konya'da, temizlik ekipleri de bisiklet kullanmaya başladı.

Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip kenti Konya'da, temizlik ekipleri de bisiklet kullanmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehir içinde trafiği azaltmak, bisiklet kullanma kültürünü yaymak amacıyla, tarihi alanlarda ve büyük parklarda belediyenin temizlik görevlilerinin de artık bisiklet kullandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri Konya'da bisiklet çeşitliliğinin ve kültürünün artırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda belediye hizmetlerinde hem çevre dostu olması hem de personelin rahat çalışabilmesi için çevre temizlik bisikletlerinin hizmet verdiğini ifade eden Altay, "İşin durumuna ve ihtiyaca göre özel olarak ve Konya sanayinde yerli imkanlarla üretilen çevre temizlik bisikletlerimiz şehrin tarihi merkezinde ve büyük parklarda kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Altay, yurt dışında "kargo bisikleti" olarak anılan bisikletlerin Konya'da yaygınlaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylece sunulan hizmetler daha pratik ve çevreye duyarlı bir şekilde sağlanmış oluyor. Bisiklet şehri Konya'mızda farklı tipteki bisikletlerin yaygınlaşmasının yeni nesillerde bisiklet kullanımıyla ilgili önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz."

Konya'da temizlik ekipleri de artık bisikletli
Konya'da temizlik ekipleri de artık bisikletli
Konya'da temizlik ekipleri de artık bisikletli
Konya'da temizlik ekipleri de artık bisikletli

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Bisiklet, Türkiye, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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