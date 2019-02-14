Konya'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Konya'da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Konya
'da terör örgütü PKK
ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, 5 kişinin sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Polis
, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparken, belirlenen zanlıların tamamı, ekipler tarafından gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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