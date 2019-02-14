Son Dakika Haberleri: Konya'da Terör Operasyonu

Konya'da Terör Operasyonu

2 saat önce

Konya'da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

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Konya'da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:14 Kaynak: AA

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