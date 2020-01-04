Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 yıl önce Suriye'den Seydişehir'e gelen Besil El S. (22) ülkesine dönerek, terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldı.

Zanlının tekrar Seydişehir'e döndüğünü tespit edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, operasyonla Besil El S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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