Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Konya'da, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Ö'yü Akşehir ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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