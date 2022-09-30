Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

30.09.2022 09:42
Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Konya'da, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Konya'da, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Ö'yü Akşehir ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Konya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
14:57 Kayseri'de üzerine 14 bin telefon hattı olduğunu öğrenen adam büyük şaşkınlık geçirdi
14:53 Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement