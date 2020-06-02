Konya'da TIR devrildi: 1 ölü - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Süleyman Sevim (42) hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Adana'dan Uşak 'a soğan taşıyan Süleyman Sevim yönetimindeki 64 NC 150 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman Sevim, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sevim'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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