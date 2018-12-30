Son Dakika Haberleri: Konya'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Konya'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'da Tır Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde, kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Karapınar karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri K. idaresindeki 27 PG 045 plakalı tır, Kesmez Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tır, refüje devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan tır şoförü olay yerine çağrılan ambulansla, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırın devrilmesi sonucu karayolunun tek şeridi bir süre trafiğe kapandı. Kurtarma çalışmasının ardından tırın bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılmasıyla karayolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:45 Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa
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