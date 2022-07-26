Konya'da tır dorselerinden fren sistemi beyni çalan zanlılardan biri Hatay'da yakalandı - Son Dakika
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Konya'da tır dorselerinden fren sistemi beyni çalan zanlılardan biri Hatay'da yakalandı

26.07.2022 13:12
Konya'da tır dorselerinden fren sistemi beyni çalan zanlılardan biri Hatay'da yakalandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 19 tır dorsesinin fren sisteminden ABS beyinlerini çalan 3 şüpheliden biri Hatay'da yakalanarak, tutuklandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 19 tır dorsesinin fren sisteminden ABS beyinlerini çalan 3 şüpheliden biri Hatay'da yakalanarak, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi'nde 19 tır dorsesinin fren sisteminden ABS beyinlerinin çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 şüphelinin 19 dorsenin üzerindeki, toplam piyasa değeri 470 bin lira olan ABS beyinlerini söktükten sonra bir kamyonete yükleyip götürdüklerini tespit etti.

Polis, kimliklerini belirlediği şüphelilerden birini Hatay'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tır dorselerinden fren sistemi beyni çalan zanlılardan biri Hatay'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da tır dorselerinden fren sistemi beyni çalan zanlılardan biri Hatay'da yakalandı - Son Dakika
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