Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 şüphelinin 19 dorsenin üzerindeki, toplam piyasa değeri 470 bin lira olan ABS beyinlerini söktükten sonra bir kamyonete yükleyip götürdüklerini tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da tır dorselerinden fren sistemi beyni çalan zanlılardan biri Hatay'da yakalandı - Son Dakika

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