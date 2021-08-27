Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya- Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak (21) yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma (40), Mesut (42), Asude (6) ve Fatih Ocak (18) ile Feyzanur Kofa yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak (16) yaralandı.

Kazada ailenin hayatta kalan tek üyesi olan Nisa Nur Ocak'ın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Mesut Ocak'ın eniştesi Mehmet Bircan, gazetecilere, ailenin tatile gitmek için yola çıktığını belirterek, "Karşıdan gelen tır refüjü geçmiş. Bunların yoluna girmiş, kafa kafaya çarpışmışlar. Bize de jandarmadan telefon geldi. 'Kaza oldu.' deyince bu kadar tahmin etmiyorduk. Belki bir tane düşünüyorduk ölü ama 6 tane olunca şok olduk." dedi.

Mesut Ocak'ın amcası Ahmet Ocak da telefon gelince yola çıktıklarını, cenazeleri almak için Konya'ya geldiklerini söyledi.