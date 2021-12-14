tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ömer Gökten (50) idaresindeki 42 EAH 57 plakalı tır, Seydişehir- Antalya kara yolu 14. kilometresinde İlhan Muştu (48) kontrolündeki 42 ADM 006 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Muştu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Gökten ise sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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