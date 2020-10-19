Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
19.10.2020 13:13
Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Kozanlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nofel T. idaresindeki 42 ACA 25 plakalı tır, Hüdayer K. idaresindeki 42 GB 065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole inen araçlardan tır devrilirken, kazada sürücüler yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırın kabininden çıkarılan sürücüler Nofel T. ile otomobil sürücüsü Hüdaven K. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın