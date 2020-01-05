Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 AKL 57 plakalı tır, aynı yöne seyir halindeki Enver G.'nin kullandığı 16 MAG 41 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, aynı otomobilde bulunan S.G. (23), S.G. (46) ve B.G. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA