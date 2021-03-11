Otomobil ve tır çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah E. idaresindeki 26 TK 845 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine gitmekte olan Ali D. idaresindeki 45 DB 776 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil adete hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah E. ve araçta bulunan Hatice E. (27), A.E (9), E.E. (2) ve O.E. (12) yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA