Konya'da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Konya'da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi aralandı.

Konya'da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi aralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Konya- Adana Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli yönüne gitmekte olan Hasan B. idaresindeki 42 CES 54 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan Harun A.'nın kullandığı 42 ACK 71 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücü Hasan B. ve traktör sürücüsü Harun A. yaralandı. Traktörde yolcu olarak bulunan Nurettin Altınışık ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında ağır yaralanan Nurettin Altınışık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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