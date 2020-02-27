Konya'da TIR'lar çarpıştı; İranlı sürücü öldü - Son Dakika
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Konya'da TIR'lar çarpıştı; İranlı sürücü öldü

6 saat önce

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden İran uyruklu Hadı Bagheri (48) yaşamını yitirdi.

Konya'da TIR'lar çarpıştı; İranlı sürücü öldü, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden İran uyruklu Hadı Bagheri (48) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Akşehir- Konya yolunun Karahüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aşır Kurnaz (25) yönetimindeki 42 J 9497 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeritten gelen Hadı Bagheri'nin kullandığı 24 B 303-10 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bagheri, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Aşır Kurnaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. İranlı Hadı Bagheri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aşır Kurnaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Akşehir, Konya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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