Son Dakika Haberleri: Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avni Atmaca (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, Konya - Ankara karayolu Kulu kavşağında, Savaş K. idaresindeki 06 SBV 03 plakalı atık kağıt yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan İsmail Aybek, hayatını kaybetti, sürücü Atmaca ve Ertan Köker yaralandı.

Atmaca, Kulu Devlet Hastanesine, Köker ise Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Savaş K, gözaltına alındı.

İsmail Aybek'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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