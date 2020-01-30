Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Alpaslan Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 CYN 93 plakalı tır, E.O'nun idaresindeki 06 BEP 162 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yön levhasını devirerek kaldırıma çıktı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sebiha O. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Sebiha O. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken tırda da maddi hasar oluştu.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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