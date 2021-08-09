Odun yüklü tır şarampole indi: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü tırın şarampole inmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Hatay'a yüklediği odunları taşıyan H.D. (62) idaresindeki 27 EM 979 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce bankete çarptı, daha sonra şarampole indi. Kaza ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tırın kabini zarar görürken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA