Konya'da tırda 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da kullandığı tırda 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol uygulaması sırasında bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak ve karışımlı olduğu belirlenen 26 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı, kaçak akaryakıta el konuldu.