Konya'da tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Orhan Güleç (56) yönetimindeki 42 ABR 235 plakalı tır, Seydişehir- Antalya karayolunun 5. kilometresinde Madenli Mahallesi yakınlarında Yusuf Çelik (30) idaresindeki 42 EB 939 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çelik ile aynı araçta bulunan Yusuf Erdal yaralandı.

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