Tırın altında kalan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın altında kalarak ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Şehit Barbaros Yakup Yenilmez Caddesi 9226O numaralı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 AHZ 587 plakalı tır, İbrahim Sarı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada tırın altında kalan bisiklet sürücüsü yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü İbrahim Sarı, uzun uğraşların sonunda sıkıştığı tırın altından çıkarılarak ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA