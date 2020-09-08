Konya'da tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü, annesi yaralandı - Son Dakika

Kulu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan küçük Çağatay Miraç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler