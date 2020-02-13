Konya'da tırın, römorkuna çarptığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da tırın, römorkuna çarptığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da tırın, römorkuna çarptığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın, römorkuna çarptığı traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Konya'da tırın, römorkuna çarptığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın, römorkuna çarptığı traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Konya- Adana kara yolunun 5. kilometresinde, Hasan B'nin kullandığı 42 CES 54 plakalı tır, aynı yönde seyreden Harun Altınışık'ın kullandığı 42 ACK 71 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle römorkun bağlı olduğu traktör devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Harun Altınışık, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine, oğlu Nurettin Altınışık (25) ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nurettin Altınışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Hasan B. gözaltına alındı.

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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