Tırla çarpışan otomobildeki baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Musa Baran (32) idaresindeki 33 AEF 541 plakalı otomobil, İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nın altında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Celal Karagöz yönetimindeki 42 YL 551 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Musa Baran olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücünün eşi Rabia (32) ile çocukları Nisa (7), Miraç (4) ve Haticenur (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Baran'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.